Spaghetti western a Pietrastornina, gli organizzatori: Un successo

“Nel saloon oramai le luci sono spente… La strada verso il West vi ha portato a Pietrastornina”. Gli organizzatori della manifestazione “Spaghetti Western”, svoltasi nella località irpina venerdì 9 e sabato 10 settembre, esultano per il successo della manifestazione con una nota nella quale ringraziano “le migliaia di visitatori che ci hanno aiutato ad animare il nostro villaggio rendendo concreta un’intuizione di Fulvio Urciuolo”.

“È stato un successo frutto di un insieme di competenze e di responsabilità, di professionalità e di idee, di incontri e di fatica – si legge nella nota – . Per questo ringraziamo chi ha reso possibile il tutto e chi, di tutto ciò, è stata ed è perfetta sintesi: il fuoriclasse Antonio D’Urso. Ma non mancherà l’occasione per ricordare ogni singola mano.

Vedere una passione condivisa diventare collante di storie e realtà differenti ci rende orgogliosi; e sarà proprio questo sentirsi orgogliosi il motore dello slancio che ci porterà, fiduciosi, a guardare già da domani al capitolo successivo del nostro racconto.

La strada verso il West è segnata”. E non finisce qui. “A breve – annunciano i promotori – vi comunicheremo le modalità per scoprire il vincitore del concorso a premi cosplay.

Sperando di aver onorato al meglio i grandi del cinema western italiano e di non aver deluso le vostre aspettative, vi ringraziamo ancora del nostro appagamento.

La strada verso il West è a Pietrastornina. La luce è spenta. Resta la scintilla”.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti “Spaghetti Western Pietrastornina” è su Facebook e su Instagram.