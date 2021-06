Spagna, a Ilaria Capua il premio “Barcelona Hypatia European Science”

La Città di Barcellona in collaborazione con Academia Europaea-Barcelona Knowledge Hub ha assegnato a Ilaria Capua il Barcelona Hypatia European Science Prize, nella sua seconda edizione dedicata al tema “Life and Health Sciences”. La motivazione di questo importante riconoscimento fa riferimento alla ricerca condotta ai massimi livelli sul piano internazionale e sottolinea in particolare due aspetti: da un lato il fondamentale contributo come pioniera e figura di primo piano nella diffusione della scienza “open access”, dall’altro l’impatto sociale del concetto multidisciplinare di One Health, con specifico riferimento a come la tecnologia dei big data può essere sfruttata a beneficio della “salute circolare” per promuovere insieme la salute dell’uomo e del pianeta.