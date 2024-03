Spagna, a Madrid la presentazione di una guida psicologica per espatriati italiani

Un’interessante riflessione e un vivace dibattito hanno accompagnato la presentazione ieri sera all’ambasciata d’Italia a Madrid del libro ‘Traiettorie Guida psicologica all’Espatrio’, alla presenza dell’autrice e curatrice, la psicoterapeuta Anna Pisterzi, presidente della cooperativa sociale Transiti, in dialogo con l’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, che per l’occasione ha aperto le porte della residenza.

“Un’analisi approfondita del percorso migratorio italiano nel mondo e dell’impatto sull’equilibrio psicologico di chi lascia il proprio Paese”, come ha definito il saggio l’ambasciatore Buccino Grimaldi. “Si sceglie di partire per le ragioni più variegate, che hanno a che vedere con la dimensione fisiologica dello spostamento, connaturata all’essere umano come quella delle migrazioni”, ha segnalato la Pisterzi. Fenomeno complesso, “uno spartiacque nell’esperienza vitale individuale”, l’ha definito la psicoterapeuta. Anche se spesso ridotto all’espressione “fuga di cervelli’ all’estero: “Una parola trappola poiché attiva subito un senso di colpa ambivalente – se i cervelli scappano, restano gli stupidi – interrompe la circolarità del fenomeno migratorio e impedisce di considerare il quadro più ampio anche in relazione a chi resta”, ha indicato la Pisterzi. Il saggio è una “guida” non convenzionale, utile strumento per affrontare le difficoltà e le sfide di adattamento a una lingua, cultura, abitudini e tradizioni diversi quando si cambia paese – spesso più di uno e anche più volte nella vita – in maniera più consapevole, ha assicurato Marco Lapadura, primo consigliere politico e consolare dell’ambasciata. Tanto più utile se si considera che sono 6,5 milioni gli italiani che hanno stabilito la propria residenza oltre confine e la cui partenza ha cambiato anche la vita di chi resta, famiglie, nonni, genitori. Mentre cresce sempre più l’emigrazione femminile: “Quasi la metà, 45 su 100 emigrati nel 2023 dall’Italia erano donne”, ha rilevato l’ambasciatore Buccino Grimaldi.. Un segnale dei tempi, in continua evoluzione, che non basta definire con il termine ‘expat’. che “evoca persone di medio-alta cultura che scelgono di partire in un momento dell’esistenza, ma sempre più stereotipato poiché insufficiente per definire la complessità del fenomeno”, ha constatato la curatrice del saggio, scritto con la collaborazione di Giona Chiovetto e Gaia Figini.