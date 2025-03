Spagna, allerta per forti piogge: i soccorsi nelle strade allagate

Valencia si prepara dopo l’alluvione disastrosa di ottobre 2024

Sant Mateu (Spagna), 4 mar. (askanews) – Nelle immagini, l’intervento dei vigili del fuoco nelle strade completamente allagate nella provincia di Castellò, nella regione spagnola di Valencia. In alcune parti del Paese è in corso l’allerta per le forti piogge e Valencia si prepara ad affrontare la possibile emergenza.Lo scorso ottobre la Spagna ha subito il peggior disastro naturale degli ultimi decenni: le inondazioni hanno causato 232 morti, di cui 224 proprio nella regione di Valencia.