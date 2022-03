Spagna, Anna Luppi alla conquista del pubblico iberico con “Feministas con tacones”

Cinque date per conquistare la Spagna sull’onda sonora del singolo “Feministas con tacones”, cinque date per cominciare con il piede giusto il 2022 nel segno della musica internazionale. Parliamo di Anna Luppi, cantautrice mantovana, già Targa Tenco nel 2018 come Miglior Album Collettivo a Progetto (ovvero “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty”) e vincitrice del Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente a Genova nel 2020, reduce da un intenso tour che, nell’arco di cinque giorni, l’ha vista impegnata sui palchi di Vitoria Gasteiz, Saragozza, Madrid, Granada e Vejer de la Frontera.

“Il tour in Spagna è stato davvero tosto, praticamente ci dividevamo tra palcoscenico e camper, terminata una data partivamo già per la città successiva. Nonostante ciò, è andato oltre le più rosee aspettative, in particolar modo per quanto riguarda la passione e la partecipazione del pubblico spagnolo. Cantavano le mie canzoni, su tutte ‘Feministas con tacones’, ed è stato bellissimo poter toccare con mano il successo che sta avendo questo brano da quelle parti”.

Una canzone che, dall’uscita nel 2019, ha avuto sin da subito un forte ascendente tanto in Spagna quanto sul web, con il videoclip che ha superato le 220mila visualizzazioni su Youtube. Un inno alla libertà delle donne, con sonorità tra il reggaeton e i ritmi tipici del Mediterraneo, e che è diventato rapidamente un brano virale.

Nonostante la pandemia abbia frenato tutto il comparto della musica dal vivo, l’onda emotiva di questo brano non si è placata, come la cantautrice mantovana racconta a 9Colonne: “Ci sono molti pregiudizi sulle femministe e, nella mia canzone, ho deciso di smontarli, ovviamente con un sorriso, dando al tempo stesso un importante spazio ai concetti che sono alla base delle lotte femministe, ovvero la libertà, l’uguaglianza. È giusto che ognuno e ognuna di noi scelga di essere come vuole, sotto ogni aspetto. Il ritorno sul palco e, a maggior ragione, i ritorno in Spagna con un tour proprio legato a questo brano è stato qualcosa di sensazionale, se non addirittura meraviglioso: poter incontrare i volti delle persone, riscoprire quell’energia tipica dei live, è qualcosa di unico. L’accoglienza del pubblico spagnolo nei mie confronti e in quelli del mio chitarrista Massimo Minotti è stata esaltante, unica. Anzi, ci è sembrato quasi di essere più amati all’estero che in patria. Lancio una simpatica provocazione ai fan italiani, che spero possano smentirmi quanto prima”.

Un amore, quello tra Anna Luppi e la Spagna, iniziato con i primi live dell’artista, all’epoca nella formazione degli Idramante, tra il 2007 e il 2012, mentre nel 2014 la versione spagnola del suo singolo da solista “In mare aperto” rimase per dieci settimane nella Top 20 di 20minutos.es. Un legame che, come spiega l’artista a 9Colonne, è sicuramente destinato a continuare con altre date dal vivo: “In ottobre torneremo in Spagna per altri concerti, ora il tour è in via di definizione. A maggio, invece, suoneremo in Germania, un’altra terra con cui ho un rapporto davvero forte e profondo e con la quale si vengono sempre a creare delle sinergie particolari”.