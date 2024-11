Spagna, Buccino Grimaldi ospite di un congresso internazionale

L’ambasciatore d’Italia in Spagna, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha presenziato al “XVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar”, organizzato a Santander dall’Instituto de la Empresa Familiar, ente fondato nel 1992 e punto di riferimento in Spagna per oltre 100 aziende a livello nazionale e 1.800 a livello regionale, che rappresentano complessivamente il 70% dell’occupazione e il 10% del PIL spagnolo.

L’Italia è stato il primo Paese ad essere invitato ad un’edizione del Congreso Nacional.

I lavori, durante i quali sono intervenuti alti rappresentanti delle istituzioni spagnole ed esponenti di spicco del mondo politico ed imprenditoriale nazionale, oltre che di aziende familiari italiane, si sono conclusi con interventi del Re Felipe VI, del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, e della presidente della Comunità Autonoma della Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, seguiti alla dissertazione del presidente dell’Istituto Jacques Delors, Enrico Letta, sul “Futuro dell’Europa”.