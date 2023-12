Spagna, Consolato italiano di Barcellona migliora il servizio di rilascio documenti

Il consolato generale italiano di Barcellona di cui il Console Emanuele Manzitti è da tempo impegnato in un percorso di miglioramento dell’offerta e della qualità dei servizi consolari. In quest’ottica e al fine di sostenere quanti non sono ancora riusciti a fissare un appuntamento, si aggiunge in una nota, “mercoledì 6 dicembre a partire dalle ore 10.30, verranno resi disponibili sul portale Prenot@mi 240 slot per le carte di identità elettroniche e 360 slot per passaporti per la collettività residente. Si ricorda in proposito che per poter prenotare un appuntamento è necessario registrarsi sul portale Prenot@mi”.

Inoltre, per prestare servizio agli italiani che risiedono nella Regione di Murcia (e nella vicina Comarca di Vega Baja del Segura), il 18 e 19 gennaio 2024, su impulso ed in collaborazione con il Com.It.Es di Barcellona, verrà organizzata una seconda missione del “funzionario consolare itinerante”. Si tratterà di due giornate dedicate alla ricezione del pubblico per la captazione dei dati biometrici attraverso una postazione itinerante che sarà appositamente inviata a Murcia da Barcellona per acquisire le richieste di passaporto da parte dei cittadini residenti in quella zona. Nei prossimi giorni il consolato generale fornirà, attraverso la propria pagina web e su Instagram (@italyinbcn), maggior dettagli per poter accedere a questo servizio.

Il consolato generale di Barcellona raccomanda inoltre a tutti i connazionali residenti “di diffidare delle informazioni raccolte da fonti non ufficiali e di non seguire procedure diverse da quelle indicate sul sito ufficiale”