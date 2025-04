Spagna, De Guindos: possibili problemi su Atm, Bce valuta ricadute

Roma, 28 apr. (askanews) – La Banca centrale europea sta monitorando la situazione in Spagna per verificare se vi siano problemi sul funzionamento dei terminali automatici per la distribuzione di banconote a seguito del blackout che ha colpito il Pese. Lo ha riferito il vicepresidente dell’istituzione, lo spagnolo Luis de Guindos durante un’audizione al Parlamento europeo.

“Non ho maggiori informazioni da darvi se non il fatto che anche io ho cercato di chiamare a casa e non ci sono riuscito: le reti i mobili non funzionano e non ho potuto collegarmi. Presumo che ci siano problemi anche con gli Atm in Spagna”, ha detto. “Di sicuro valuteremo le potenziali conseguenze del backout, perché dobbiamo imparare delle distorsioni per il futuro”.