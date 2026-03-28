Spagna, debutto sold out a Pamplona per Laura Pausini con “Io canto/Yo canto World tour”

Debutto sold out per Io canto/Yo canto world tour 2026/2027 di Laura Pausini, l’undicesima tournée mondiale ha realizzato il tutto esaurito per il primo show il 27 marzo sul palco del Navarra Arena di Pamplona. A distanza di due anni dall’ultimo live, Laura Pausini World Tour 2023/2024, l’artista italiana più ascoltata all’estero è pronta a riabbracciare il suo pubblico nei più prestigiosi palasport del mondo con già numerose date sold out tra cui Valencia, Madrid, Montevideo, Buenos Aires, la doppia di Santiago, Lima e Santo Domingo, solo nella prima leg latina. Lo show europeo prenderà il via in autunno in Italia e in Europa partendo dai palazzetti delle più grandi metropoli e proseguirà fino a fine 2027. “Alla fine dello scorso tour, dopo due anni di date in giro per il mondo volevo fermarmi, ma come sempre dopo poche settimane ho sentito la voglia irrefrenabile di ricominciare, e ho spinto tanto per debuttare già quest’anno e non il prossimo perché è nel mio Dna – racconta Laura – faccio la cantante e ne sono orgogliosa”. Laura Pausini, che è stata protagonista della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a San Siro lo scorso 6 febbraio e ha condotto insieme al direttore artistico Carlo Conti la 76/a edizione del Festival di Sanremo, ha dato il via a un tour dedicato alle sue immancabili hit e al suo ultimo progetto discografico: due album di cover, Io canto 2, uscito lo scorso febbraio e Yo canto 2, fuori da pochi giorni, reinterpretazioni di grandi successi della musica italiana e latina che si potranno ascoltare dal vivo insieme alle evergreen di repertorio. L’allestimento del tour ha richiesto oltre 500 ore di prove mentre continua il sodalizio artistico con Luca Tommassini, un lavoro a quattro mani che dal 2019 lo vede dividere con Laura la direzione artistica di ogni tournée. A dividere il palco con Laura, una band di 7 musicisti e 4 coristi, con la direzione musicale di Paolo Carta, che ricopre questo ruolo per l’ottava volta in un tour mondiale dell’artista. La set list spazia da momenti dedicati ai grandi cantautori che popolano la tracklist dell’album Yo canto 2, ai più celebri brani del repertorio di Laura. Alcuni di questi cantautori e interpreti originali affiancheranno Laura nelle prossime tappe, preceduti da Rosana (El Talismán) e Izal (Pausa), che si sono esibiti durante lo show di Pamplona, a cui seguiranno Antonio Orozco (Entre sobras y sobras me faltas) e Monica Naranjo, altra grande artista spagnola, già annunciati per la data del 2 aprile a Barcellona, e altri guest arriveranno a sorpresa.