Spagna, Festival del cinema italiano di Madrid: ecco tutti i vincitori

Il centralissimo Cinema Paz di Madrid si è vestito a festa mercoledì sera per ospitare la cerimonia di premiazione della 15esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, manifestazione organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia. “È stato un viaggio straordinario attraverso il cinema italiano” – ha commentato Marialuisa Pappalardo, direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura e presentatrice del gala- “insieme abbiamo scoperto nuovi talenti, ammirato grandi maestri e rivisto capolavori che hanno come protagoniste indimenticabili attrici italiane”. Dopo aver rivelato i nomi dei vincitori, a dare il tocco finale a quest’ultima ed emozionante giornata, è stato il film, presentato fuori concorso, Nostalgia di Mario Martone, scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar del 2023 come miglior film in lingua straniera. Nel corso di sette giorni, sono stati proiettati 19 film a concorso tra cortometraggi, documentari e lungometraggi, scelti tra le migliori produzioni italiane dell’anno e presentati in Spagna in anteprima , in versione originale con sottotitoli in spagnolo. Una selezione di film è stata anche trasmessa in streaming su tutto il territorio spagnolo. Inoltre, quest’anno il Festival ha presentato un film in anteprima assoluta fuori dall’Italia: “Il ragazzo e la tigre” di Brando Quilici, sottotitolato in spagnolo.

La sezione Cinema all’Istituto ha dato spazio a un vero e proprio Festival del Cinema Italiano dei piccoli, organizzato in collaborazione con il Giffoni Film Festival, Premio Speciale di questa 15ª edizione. Oltre ad essere protagonisti di questa nuova sezione, i più piccoli hanno anche votato il proprio cortometraggio preferito. Il pubblico adulto ha assistito a un memorabile omaggio a Grandi Attrici Italiane, come Virna Lisi, Monica Vitti, Giulietta Masina e Mariangela Melato diretta da Lina Wertmüller e ha conosciuto Paolo Villaggio e il suo iconico personaggio Fantozzi. Come miglior lungometraggio il pubblico ha scelto l’opera prima di Corrado Ceron, ACQUA E ANICE. Le due giurie, invece, hanno scelto IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara come miglior cortometraggio e LAS LEONAS di Isabel Achával e Chiara Bondì, come miglior documentario. Svelato anche il titolo della soggetto vincitore della settima edizione del Premio Solinas Italia-Spagna 2022, concorso promosso in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, il cui obiettivo è favorire le coproduzioni tra cinema italiano, spagnolo e latino-americano premiando i soggetti più originali. Tra i tre progetti finalisti: BLACKOUT di Francesca Erriu e Riccardo Tamburini; L’AFFIEVOLIRSI di Filippo Ciufoletti e Tommaso Scelba, LA NIÑA DE RUSIA di Edoardo Carbone, il premio al miglior soggetto è stato assegnato a Filippo Ciufoletti e Tommaso Scelba, autori del soggetto L’AFFIEVOLIRSI. Lucio Patanè (attore de IL BARBIERE COMPLOTTISTA di Valerio Ferrara), Filippo Ciufoletti e Tommaso Scelba, (autori del soggetto L’AFFIEVOLIRSI) erano presenti al Gala di Chiusura per ritirare i premi, e dall’Italia, Corrado Ceron, Isabel Achával e Chiara Bondì hanno inviato entusiasti messaggi di ringraziamento all’Istituto Italiano di Cultura di Madrid, al Festival del Cinema Italiano di Madrid e a tutto il pubblico.