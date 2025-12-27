Spagna, Giocamondo Study si rafforza: aperta una nuova sede operativa a Madrid

Giocamondo Study, azienda innovativa di Ascoli Piceno, ai vertici nazionali nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo e quotata al mercato Egm di Borsa Italiana, approda in Spagna: nasce Giocamondo Study Espana, con sede operativa a Madrid, un ulteriore consolidamento internazionale del gruppo. Il mercato spagnolo è molto simile a quello italiano, tanto che sarà replicato il modello di business dell’Italia in un Paese che, secondo le ultime statistiche, osserva un costante aumento della domanda di viaggi studio ed esperienze all’estero.

La sede di Madrid sarà operativa da gennaio e, oltre al più gettonato anno di scuola secondaria all’estero, gli studenti spagnoli potranno accedere all’offerta di vacanze studio, anno universitario all’estero, corsi di lingua e scambi all’estero.

“Dopo la recente apertura della sede a New York per le destinazioni verso il Nord America – spiega Stefano De Angelis, presidente e amministratore delegato di Giocamondo Study -, l’ingresso diretto in Spagna segna un passo strategico di grande rilevanza per la crescita internazionale del gruppo, perché costituisce un primo approccio al mondo di lingua spagnola, una delle prime al mondo per diffusione e, quindi, potenzialmente una base per futuri orizzonti di matrice ispanica”.