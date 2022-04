Spagna, il pecorino reggino di Fattoria Della Piana vince l’oro al Campionato mondiale dei formaggi

“Continuiamo a lavorare per far conoscere a livello internazionale la calabria buona, e siamo felici di vedere premiato il pecorino reggino, un omaggio alla nostra terra ed alle sue migliori materie prime”: lo ha detto Carmelo Basile, amministratore delegato di Fattoria Della Piana, a proposito del premio ricevuto ad Oviedo, Spagna, “dove, tra 4079 formaggi provenienti da 45 nazioni diverse, il pecorino reggino ha conquistato i 250 giudici vincendo così la medaglia d’oro alla 33esima edizione del campionato mondiale dei formaggi facendo salire, per la prima volta, un formaggio calabrese sul gradino più alto del podio. i prodotti della fattoria nascono dalla prima filiera agricola calabrese certificata Campagna Amica-Coldiretti e sono frutto del lavoro dei 65 pastori, soci della cooperativa fattoria della piana, e dei 112 collaboratori che ogni giorno lavorano per portare avanti la calabria buona, quella fatta di tradizionalità ma anche innovazione e sostenibilità”, informa un comunicato di Coldiretti Calabria, Campagna Amica e Fattoria Della Piana.