Cosa ci fa un napoletano a San Fernando, città dell’Andalusia con una squadra di calcio nella serie C spagnola? Partecipa a un progetto lanciato dai proprietari arabi per portare il club a più alti livelli, perché c’è la Liga nel mirino di questa società che ha tra i suoi giocatori Juanmi Callejon, fratello gemello di José, ex esterno azzurro. Filippo Fusco, ex d.s. del Napoli, sta vivendo una sorta di seconda vita calcistica. Con obiettivi molto ambiziosi.