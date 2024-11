Spagna, inaugurato il nuovo Consolato italiano di Madrid

Dietro impulso del Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, On.Antonio Tajani, il Segretario Generale della Farnesina, ambasciatore Riccardo Guariglia, inaugurerà domani a Madrid il nuovo Consolato Generale d’Italia, istituito nel quadro dell’azione della Farnesina volta a rafforzare la rete diplomatico-consolare. “Con l’apertura del Consolato Generale a Madrid continuiamo a potenziare la presenza di Ambasciate e Consolati italiani nel mondo, per essere sempre più vicini ai nostri connazionali all’estero e fornire loro servizi più efficienti” ha commentato il ministro Tajani, ricordando, riferisce una nota della Farnesina, che la comunità italiana nella capitale spagnola è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni, così come il flusso di turisti, per i quali “il nuovo Consolato diventerà un punto di riferimento sul quale potranno sempre contare” ha concluso il Ministro.

Il nuovo Consolato Generale, sottolinea la nota, eserciterà la propria giurisdizione su circa 124.000 connazionali residenti, che crescono a un ritmo di circa 1.000 unità al mese, coronando un periodo di grande accelerazione dei rapporti tra le cittadinanze italiana e spagnola dal punto di vista sociale, culturale, economico e scientifico.

Alla cerimonia di apertura prenderanno parte, oltre al segretario generale della Farnesina, Guariglia, anche l’ambasciatore a Madrid, Giuseppe Maria Buccino Grimaldi e il console Generale a Madrid, Spartaco Caldararo, insieme a esponenti della collettività italiana e a rappresentanti delle autorità locali.