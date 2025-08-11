Spagna, la devastazione lasciata dall’incendio boschivo a Las Médulas

Area mineraria aurifera romana, celebre sito patrimonio Unesco

Medulas (Spagna), 11 ago. (askanews) – Le Immagini di AfpTv mostrano le conseguenze dell’incendio boschivo che ha devastato parte del sito di Las Médulas, un’area della Spagna nord occidentale dove gli antichi romani estraevano oro iscritta sulla lista Unesco del patrimonio dell’Umanità, famosa per il suo suggestivo paesaggio rosso. I danni al sito – secondo le autorità – verranno valutati quando l’incendio sarà completamente sotto controllo.I primi residenti hanno cominciato a rientrare nelle loro case.