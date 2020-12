Spagna, la più grande centrale elettrica solare di Maiorca è made in Italy

Nuova commessa internazionale per Esi, azienda di Formello, alle porte di Roma, specializzata in energie rinnovabili. Dopo i due contratti annunciati di recente per la fornitura di impianti fotovoltaici in Africa, l’azienda – che da ottobre è quotata all’Aim Italia, nel paniere riservato alle Pmi dinamiche e competitive -, annuncia di avere completato, tramite la controllata spagnola Wsi Spain, la più grande centrale elettrica solare a Maiorca, nelle isole Baleari, che sviluppa una potenza di 22 MWp per un valore di circa 9 milioni di euro. “Siamo onorati – commenta Stefano Plocco, ad di ESI – di aver portato a compimento la realizzazione ed energizzazione dell’impianto fotovoltaico completo di sottostazione sull’isola di Maiorca. ESI, nonostante le oggettive difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19, ha saputo affrontare con decisione e sicurezza tutte le fasi realizzative della più grande centrale elettrica solare presente sull’isola, consegnando l’opera nei tempi stabiliti dal contratto”. Come detto, pochi giorni fa, l’azienda romana ha sottoscritto con Avsi Foundation un contratto del valore di 617mila euro per la realizzazione di un impianto in grado di elettrificare i villaggi di Kashara e Kimomo, sull’isola di Idjwi, nella Repubblica Democratica del Congo. Inoltre di recente ESI ha anche sottoscritto un contratto, del valore di 256mila euro commissionato dall’Istituto della Cooperazione Universitaria (Icu), per fornire energia elettrica da fonte solare per il mercato di Gitaza, vicino Bujumbara. Nel primo semestre del 2020 l’azienda ha realizzato un valore della produzione di 4,09 milioni di euro e, a fine giugno, la posizione finanziaria netta era positiva per quasi 130mila euro, rispetto agli oltre 843mila euro di inizio anno.