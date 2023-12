Spagna, l’ambasciatore italiano incontra il presidente del Senato

L’Ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi, è stato ricevuto stamane dal presidente del Senato iberico, il popolare Pedro Rollán Ojeda, per un incontro di cortesia. Il colloquio, si legge in una nota dell’ambasciata, “ha dato modo di approfondire le ragioni della prossimità, storica e presente, tra Italia e Spagna e tra i rispettivi popoli, oltre che gli interessi condivisi tra i due paesi in Europea e nella regione mediterranea”. Buccino e Rollán hanno convenuto che “la diplomazia parlamentare ha un ruolo cruciale nelle relazioni bilaterali e, su questa base, si sono impegnati a facilitare il rafforzamento di questo strumento”.