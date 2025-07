Spagna, Madrid premia gli italiani eccellenti: candidature entro il 30 settembre

Il ComItEs di Madrid ha annunciato “la XIX edizione dei Premi all’Italianità 2025. Questo premio giunto alla sua XIX edizione è un riconoscimento rivolto a cittadini italiani o di origine italiana che, con il loro impegno, valori e percorso personale o professionale, contribuiscono a dare prestigio alla nostra comunità in Spagna” si legge in una nota. La serata di gala avrà luogo il prossimo 1° dicembre 2025, presso il teatro Fernando de Roja, Circulo de Bellas Artes di Madrid. Tutti coloro che ritengono di possedere questi requisiti si possono candidare entro il prossimo 30 settembre 2025, altresì tutta la collettività e le associazioni possono proporre candidature di persone che rappresentano con orgoglio la cultura, i valori e lo spirito italiano in qualunque ambito: imprenditoriale, accademico, artistico, sociale, sportivo o istituzionale. Le categorie stabilite per questa edizione sono: cultura, gastronomia, attivismo sociale, associazionismo, scienza, cinema, PMI, solidarietá, spettacolo, sport, medicina, finanza. Il Consiglio del ComItEs a suo insindacabile giudicio, analizzerà tutte le candidature ricevute e definirà i premiati assegnandoli ad una specifica categoria. Durante la stessa serata il ComItEs di Madrid premierà, (su sua iniziativa), con un riconoscimento specifico, persone, enti o autorità, italiane o locali che hanno contribuito all’integrazione, alla visibilità della marca Italia e al benessere della collettività.