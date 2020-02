Spagna, Pininfarina progetterà 38 residenze di lusso in Costa del Sol

Pininfarina ha annunciato una nuova collaborazione nel campo dell’architettura: l’azienda italiana ha stretto un accordo con il developer spagnolo Excem Real Estate per la progettazione di un complesso residenziale nella Costa del Sol spagnola. Lo ha spiegato Pininfarina in occasione del suo novantesimo compleanno celebrato oggi in Triennale a Milano. Il progetto comprende lo sviluppo di 38 unità abitative di lusso a Estepona, sulle rive sud-occidentali del Mediterraneo. “Non poteva esserci un regalo migliore per i nostri 90 anni – ha detto il presidente, Paolo Pininfarina. – Da anni abbiamo gradualmente esteso la nostra creatività dalle automobili al mondo del design industriale e all’architettura degli edifici. Il mercato l’ha capito. Intendiamo sfruttare la nostra vasta esperienza nei complessi residenziali di alto livello progettando per Excem un’architettura mozzafiato capace di instaurare una connessione emozionale con l’uomo”, ha chiosato Pininfarina.