Spagna, porte aperte all’Ambasciata italiana

L’ambasciata d’Italia in Spagna apre le sue porte in occasione dell’edizione 2024 dell’iniziativa “Open House Madrid”, che quest’anno festeggia il suo decimo anniversario.

Si tratta del festival internazionale di architettura madrilena che, a fine settembre, apre al pubblico un centinaio di edifici e studi di architettura normalmente chiusi , oltre a promuovere percorsi guidati all’aperto.

Per l’occasione la sede dell’ambasciata italiana accoglie gruppi di visitatori che potranno conoscere e apprezzare la storia e i gioielli architettonici del Palazzo Amboage sede della rappresentanza diplomatica.

Il palazzo, già di proprietà del marchese de Amboage, fu edificato nei primi anni del XX secolo dall’architetto spagnolo Joaquín Rojí. Nel 1939 è stato acquistato dal Governo italiano che ne ha fatto la sede dell’Ambasciata d’Italia in Spagna. Il complesso occupa un intero isolato comprendendo, oltre all’edificio principale, un giardino con un’estensione di 680 metri quadrati. Nel palazzo, numerose opere d’arte, perlopiù in prestito temporaneo dai maggiori musei italiani, impreziosiscono le sale di rappresentanza.