Spagna, rafforzamento della rete consolare italiana nelle Isole Canarie

A seguito di reiterate richieste della collettività italiana residente nelle Isole Canarie e a seguito di consultazioni con gli organi rappresentativi della comunità italiana in Spagna, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, il febbraio 2020, ha istituito con decreto ministeriale l’Agenzia consolare di Arona, località dell’Isola di Tenerife, dove è maggiore la concentrazione di connazionali residenti. L’ufficio, che tra poche settimane sarà elevato a vice-consolato, potrà fornire servizi che in precedenza non potevano essere erogati alle Canarie. “L’agenzia, oggi, e il vice-consolato, domani, rappresentano un importante investimento in termini di risorse, sia umane che finanziarie, al servizio della collettività italiana residente e dei molti turisti connazionali che, in ogni periodo dell’anno, frequentano l’insieme delle Isole Canarie e richiedono un’assidua e celere assistenza”, sottolinea l’ambasciata d’Italia in Spagna.

A pieno regime, l’ufficio sarà, ad esempio, in grado di rilasciare passaporti stampati in loco e raccogliere i dati biometrici per il rilascio o il rinnovo delle carte d’identità. Grazie al consolidamento del personale impiegato, il vice-consolato potrà, oltre che assicurare una più rapida gestione delle pratiche e dei servizi, rappresentare anche un solido e costante punto di riferimento per i connazionali in tutte le isole. In ragione della normativa e della prassi internazionale e nazionale, questi sviluppi comporteranno la chiusura, il 20 gennaio, del consolato onorario di Santa Cruz de Tenerife. Resterà, inoltre, attivo l’ufficio consolare di Las Palmas, che assumerà le vesti di agenzia consolare onoraria dipendente dal vice-consolato di Arona.

A conclusione di questo percorso, la rete consolare italiana alle Canarie sarà rafforzata, poiché passerà da due consolati onorari (ubicati a Santa Cruz e a Las Palmas) a un vice-consolato di prima categoria più un’agenzia consolare onoraria (ubicati rispettivamente ad Arona e a Las Palmas), con una significativa crescita delle capacità di assistenza alla collettività. Alle Canarie è, peraltro, da poco operante anche un Comites (Comitato degli italiani all’estero), che potrà costituire un rilevante ausilio all’operato della rete consolare. L’ambasciata d’Italia a Madrid, in tutte le sue articolazioni consolari e in stretto raccordo con il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e d’intesa con le competenti autorità spagnole, centrali e locali, continuerà a impegnarsi per fornire ai connazionali – residenti e non – delle Isole Canarie i migliori servizi possibili.

