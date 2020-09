Spagna, “Se iluminaba” di Fred De Palma è 4 volte platino

Il successo di ‘Se iluminaba’, versione spagnola della hit ‘Una volta ancora’ di Fred De Palma non si arresta. Raggiungendo la certificazione di quadruplo disco di platino è il primo singolo di un cantante italiano ad avere raggiungo questo risultato in terra spagnola. Intanto continua in Italia il successo di ‘Paloma’, l’ultimo singolo di Fred De Palma con la super star brasiliana Anitta, che oltre ad aver raggiunto la certificazione platino per le vendite, si conferma ai vertici delle classifiche di vendite e radiofoniche.