Spagna, successo italiano alle Olimpiadi europee di statistica

Il 3 giugno sono stati proclamati dall’Eurostat vincitori della European statistics competition gli studenti italiani della squadra “Giottistica” dell’Istituto Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo (Firenze). Le 66 squadre concorrenti provenienti da 17 paesi europei si sono sfidate a colpi di video realizzati dai ragazzi utilizzando dati statistici di varie fonti ufficiali sul tema dell’Ambiente. La giuria internazionale ha ritenuto il migliore della categoria B dei ragazzi di 14-16 anni – (32 squadre) il video italiano sull’ecosistema boschivo girato nel Parco delle foreste casentinesi, che utilizza dati statistici ambientali dell’Istat, degli enti Sistan e del Sistema statistico europeo.

La European statistics competition è il momento conclusivo internazionale delle Olimpiadi di statistica, coordinato da Eurostat e da Ine Spain (l’Istituto di statistica pubblica spagnolo), che mette in competizione fra loro scuole di istruzione secondaria di tutta Europa distinte in due fasce di età, categoria A (14-16 anni) e categoria B (16-18 anni). Obiettivo della competizione è avvicinare i ragazzi a familiarizzare con i dati statistici e le fonti statistiche ufficiali. Il concorso si svolge in più fasi selettive.

Per le fasi nazionali le prove individuali sono predisposte da un team di metodologi Istat e referenti Sis. I 12 vincitori della gara individuale: cioè i primi 3 classificati della graduatoria per ogni anno di corso (I-IV anno delle secondarie di secondo grado) vengono inseriti dal Ministero dell’Istruzione nell’Albo nazionale delle eccellenze, Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze).

La seconda fase nazionale è invece a squadree riguarda una analisi di tipo statistico su dati Istat. Le prime 2 squadre vincitrici delle Olimpiadi italiane (2 squadre per la categoria I-II anno; 2 squadre per la categoria III-IV anno) accedono poi alla competizione europea.

La motivazione della giuria internazionale per l’assegnazione del premio 2022 è la seguente: “Il team Giottistica (Italia) si aggiudica il primo premio nella fascia d’età junior (14-16 anni) con un video molto personale sull’ecosistema delle foreste. La giuria ha apprezzato in particolare il focus chiaro e netto su un singolo argomento, il formato accattivante di una storia sui social media che segue i tre escursionisti, la narrazione molto coinvolgente e l’eccellente uso delle statistiche”.

La cerimonia di premiazione è prevista per il 27 giugno 2022 a Madrid (Spagna).