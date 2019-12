Spagna, Torino sbarca al Madrid Design Festival 2020

Torino parteciperà come invitata d’onore al Madrid Design Festival che si celebrerà nella capitale spagnola dal 1 al 20 febbraio 2020. Lo farà portando la sua storia di design e innovazione creativa, innovazione tecnologica per la mobilità e l’automotive che nel 2014 gli hanno permesso di ottenere il riconoscimento di “Città Creativa UNESCO per il Design”, unica metropoli italiana all’interno di questa categoria. “Sarà una splendida occasione per raccontare Torino e la sua tradizione nel settore del design, e per far conoscere come la città, oggi centro di eccellenze assolute nel settore, utilizzi il ‘design thinking’ come metodo per essere sempre più accessibile, sostenibile e inclusiva”, ha spiegato l’Ambasciatore italiano in Spagna, Stefano Sannino, intervenendo alla conferenza di presentazione presso l’Ordine degli Architetti di Madrid. Nel calendario della rassegna, giunta alla sua terza edizione, numerosi eventi diffusi in tutta la città che include mostre, dibattiti, installazioni pubbliche e la partecipazione di importanti professionisti del design spagnolo e internazionale. Tra questi ci sarà anche Giorgetto Giugiaro, uno dei più rappresentativi di Torino e maggiormente emblematici del settore automobilistico.

“Vogliamo raccontare i progetti di rigenerazione urbana, culturale, artistica, sociale realizzati attraverso il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. Vogliamo inoltre raccontare l’offerta formativa rivolta al design rappresentata da poli d’eccellenza come il Politecnico, l’Università degli Studi di Torino, l’Istituto d’Arte Applicata e Design, l’Istituto Europeo di Design, l’Accademia di Belle Arti e numerose start up di giovani creativi”, ha commentato da Torino la sindaca Chiara Appendino. La città italiana sarà presente a Madrid con numerose attività volte a promuovere le eccellenze del design del capoluogo piemontese, tra le quali: la mostra “Marca” promossa e sostenuta dalla Camera di Commercio di Torino in collaborazione con il Centro Estero per l’internazionalizzazione che, attraverso una collezione di oggetti di uso quotidiano, personalizzabili dall’utente finale, esporrà alcune delle ultime novità nate dalla collaborazione virtuosa tra istituzioni, designer e aziende torinesi.

Nell’ambito del Madrid Design Festival si celebrerà anche l’edizione 2020 dell’Italian Design Day, iniziativa promossa dal Ministero degli Affari Esteri per promuovere il design italiano nel mondo. In particolare, durante la giornata dedicata al design italiano saranno presentati i risultati del progetto ITmakES “Il Design – Un viaggio tra Italia e Spagna”, realizzato dall’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con “INTERNI Magazine”, l’Ordine degli Architetti di Madrid, l’Associazione Designer di Madrid e con l’Associazione per il Design Industriale della Promozione delle Arti e del Design di Barcellona. Giunto alla sua seconda edizione, il concorso si rivolge a studenti spagnoli e giovani creativi sotto i 35 anni chiamati a proporre un progetto dedicato al tema “L’oggetto identitario”. I prototipi dei progetti vincitori saranno realizzati con la collaborazione di importanti italiane del settore design: Baleri Italia, Disegno Mobile, Martinelli Luce e True Design ed esposti durante il Salone del Mobile di Milano in occasione dell’evento INTERNI Creative Connections, nell’ambito del FuoriSalone 2020.