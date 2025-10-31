Spalletti alla Juve: Puntiamo in alto. Napoli? Rimarrà sempre nel mio cuore

Luciano Spalletti si presenta ufficialmente come nuovo allenatore della Juventus, senza mezze misure: “Spero di rientrare nel giro scudetto, perché no? Le intenzioni devono essere al massimo”, ha dichiarato. L’allenatore ha sottolineato che, con 29 partite ancora da giocare, c’è spazio per puntare in alto: “Nei miei tanti anni di carriera ne ho viste di tutti i colori: non vedo perché io mi debba accontentare”.

Rapporto speciale con la città del Vesuvio: niente polemiche

Spalletti ha poi chiarito il suo legame con Napoli, città in cui ha vissuto una stagione intensa: “Con il Napoli e non con la città di Napoli ho instaurato un rapporto particolare e rimarrà tutto intatto. Napoli è una città che mi rimarrà sempre nel cuore”. L’allenatore ha spiegato che le critiche sul suo passato non cambiano la realtà: “Chi prende queste cose per attaccarmi sta usando questo per cambiare la realtà”.

Durante la presentazione, Spalletti ha anche scherzato sulla propria tuta: “Oggi ho fatto le analisi e ho dato l’altro braccio perché non volevo che si toccasse nulla”, a testimonianza del legame personale con il club partenopeo.