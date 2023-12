Spalletti, cittadino onorario di Napoli: Qui mi sento a casa. Adesso sono un official scugnizzo

”Non ho ancora preso casa a Napoli, però è una cosa che può succedere e da questo momento sono un official scugnizzo”. Lo ha detto il commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, che questa mattina riceve la cittadinanza onoraria di Napoli. La cerimonia si tiene questa mattina al Maschio Angioino di Napol. ”La cittadinanza è una cosa veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità, perché poi oltre quello che sono i risultati va ad essere determinato quello che è il legame tra me e i napoletani che è una cosa magnifica”, ha aggiunto il ct dell’Italia. ”Devo ringraziare i calciatori, poi lo farò ufficialmente, per quello che mi hanno messo a disposizione, perché se io sono qui e vengo premiato con questa cittadinanza, il merito è soprattutto loro, per quello che mi hanno messo a disposizione e per la fatica che hanno fatto. Io poi lo dirò un’altra volta, ho lavorato con una squadra fortissima e con degli uomini veri l’anno precedente, per cui sono convinto che questa squadra abbia altrettanto potenzialità per andare avanti”, ha concluso Spalletti.

Ma non mi paragonate a Diego

”La cittadinanza la ebbe Diego? Non facciamo paragoni di questo livello, questi non li reggo. Io ho avuto calciatori che hanno fatto vedere di poter lavorare tutti insieme con la città di Napoli compresa, essere al livello del numero uno, al livello mondiale. Napoli è un altro luogo dove sono a casa mia”. Lo ha detto il selezionatore della nazionale italiana di calcio, Luciano Spalletti, a margine della cerimonia per la cittadinanza onoraria nel capoluogo campano. ”Non lo so se riuscirò ad essere forte come i napoletani, però poi io mi impegnerò al massimo per quello che è qualsiasi presa di posizione per questa città”, ha aggiunto Spalletti.