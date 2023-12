Sparatoria a Bruxelles, 4 feriti, 1 grave, 1 da delegazione svedese

Milano, 6 dic. (askanews) – Quattro persone sono rimaste ferite in una sparatoria a Bruxelles, secondo la polizia. Il parlamentare svedese dell’UE Tomas Tobé afferma che uno dei suoi è tra i feriti. La polizia belga ha dichiarato al quotidiano Le Soir che non si tratta di un atto terroristico.

“Uno dei nostri dipendenti è rimasto ferito in una sparatoria a Bruxelles. Terribilmente. La persona in questione è in cura in questo momento, le sue condizioni non sono considerate critiche”, scrive Tobé su X/Twitter.

Le condizioni di un altro dei feriti invece sono gravi e sarebbe in pericolo di vita. Gli autori della sparatoria avevano già lasciato la scena quando la polizia è arrivata alle 19.30 locali in Avenue de la Toison d’Or.

I colpi sono stati sparati in una trafficata via dello shopping nel centro della città, vicino al famoso Le Hotel. La polizia ritiene che la sparatoria sia legata ad una disfida tra bande, come sostiene anche il sindaco Christos Doulkeridis, secondo il Bruxelles Times.