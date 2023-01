Dieci persone sono rimaste uccise a almeno altre dieci ferite nella sparatoria di Monterey Park, in occasione della festa per il capodanno cinese, ha reso noto il dipartimento di polizia della Contea di Los Angeles denunciando che l’autore della strage, un uomo, è ancora libero. La sparatoria è iniziata alle 10.22 di ieri sera (ora locale). Non è ancora stata stabilita la motivazione dell’assalitore.