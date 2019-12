Spari a Mosca, morto un secondo agente

Mosca, 20 dic. (Adnkronos) – Un secondo agente rimasto , i servizi segreti russi, è morto in ospedale. Lo ha riferito la portavoce dell’Sk, il Comitato investigativo russo, Svetlana Petrenko. “Un agente è morto all’istante, l’altro è stato portato in ospedale in gravi condizioni ed è morto”, ha riferito Petrenko. Nella sparatoria sono rimaste ferite altre quattro persone, tra le quali un civile.

L’assalitore è stato identificato: è un 39enne residente nella regione di Mosca. L’uomo è stato ucciso dalle forze speciali russe. Il 39enne viene descritto come “ossessionato dalle armi”. Era disoccupato ma aveva lavorato in passato come guardia di sicurezza all’ambasciata degli Emirati Arabi a Mosca.