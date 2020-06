Spazio: André-Hubert Roussel diventa presidente di Eurospace (2)

(Adnkronos) – “La nostra responsabilità è prepararci per il futuro insieme, uscendo da questa terribile crisi Covid-19, e anticipare le sfide di domani, siano esse digitali, strategiche o climatiche” ha aggiunto ancora evidenziano che “l’autonomia dell’Europa in materia spaziale è essenziale per l’efficacia di numerose politiche pubbliche, il benessere e la sicurezza degli europei e la crescita economica”. “L’Europa ha bisogno dello spazio più che mai e lo Spazio ha bisogno dell’Europa più che mai” ha scandito André-Hubert Roussel.