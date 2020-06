Spazio, André-Hubert Roussel nuovo presidente Eurospace

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – Cambio al vertice di Eurospace. L’Assemblea Generale dell’associazione delle industrie spaziali europee ha appena nominato all’unanimità André-Hubert Roussel come presidente in sostituzione di Jean Loïc Galle. André-Hubert Roussel è il presidente esecutivo di ArianeGroup, prime contractor per i lanciatori Ariane 5 e Ariane 6,da gennaio 2019. Eurospace, che promuove gli interessi del settore presso gli attori istituzionali come l’Esa o l’Unione Europea, annovera tra i suoi soci industrie del calibro di Avio, OHB Italia, Sitael, Telespazio, Thales Alenia Space Italia e Vitrociset.