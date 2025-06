Spazio, arriva la legge europea: cosa cambia per aziende e investitori

La Commissione Europea ha dato il via libera all’EU Space Act, un nuovo pacchetto normativo pensato per rendere il settore spaziale europeo più pulito, sicuro e competitivo. Le nuove regole si applicheranno alle imprese spaziali dell’UE, ai soggetti nazionali e anche agli operatori di Paesi terzi che offrono servizi nello spazio europeo.

Attualmente, il quadro normativo è frammentato, con approcci differenti a livello nazionale che ostacolano l’innovazione, riducono la competitività dell’UE sul mercato globale e generano costi aggiuntivi. L’introduzione di un sistema armonizzato a livello europeo punta a risolvere queste criticità, offrendo maggiore sicurezza, resilienza e tutela ambientale, oltre a favorire lo sviluppo e l’espansione transfrontaliera delle imprese.

Il nuovo Space Act si fonda su tre pilastri chiave:

Sicurezza ,

Resilienza ,

Sostenibilità.

L’iniziativa mira a semplificare la burocrazia, proteggere le risorse spaziali e garantire condizioni di concorrenza eque e trasparenti per tutti gli operatori.

Lo spazio è oggi sempre più congestionato: ci sono oltre 11.000 satelliti in orbita e se ne prevedono altri 50.000 entro il prossimo decennio. Inoltre, più di 128 milioni di frammenti di detriti spaziali sono già presenti, aumentando notevolmente il rischio di collisioni. Per contrastare questo fenomeno, il nuovo regolamento europeo introdurrà misure per migliorare il tracciamento degli oggetti spaziali, limitare la produzione di nuovi detriti e garantire lo smaltimento sicuro dei satelliti a fine vita.

Lo spazio è anche un ambiente sempre più conteso: le infrastrutture spaziali sono esposte a minacce crescenti, come attacchi informatici e interferenze elettroniche che possono colpire satelliti, stazioni di terra e reti di comunicazione, mettendo a rischio servizi essenziali. Per questo motivo, l’EU Space Act obbligherà tutti gli operatori a condurre valutazioni approfondite dei rischi e ad applicare standard rigorosi di cybersicurezza.