Spazio, c’è vita sul Pianeta Rosso? Nuove speranze dalla missione Nasa

Is there life on Mars? Cantava David Bowie nel 1971 e oggi la Nasa potrebbe aver dato la risposta ad uno dei grandi quesiti della scienza e dell’umanità. Infatti gli ultimi dati raccolti dal rover Perseverance della Nasa, durante le ricerche condotte nel cratere Jezero nel 2024, mostrano nuove tracce di sostanze organiche, associate a minerali solfati. E non si può escludere che queste tracce siano residui di una degradazione di materia microbiotica antica. Insomma antiche forme di vita vissute sul pianeta rosso potrebbero essere contenuto nel Sapphire Canyon, un piccolo campione di roccia di appena 6 centimetri di altezza. Le indagini restano lunghe ma quanto pubblicato su Nature Astronomy da un team internazionale guidato dall’astrobiologa Teresa Fornaro dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), qualche speranza la offre. Secondo Fornaro, gli strumenti avrebbe rivelato forti segnali “associati spazialmente a solfati di magnesio e calcio, che sulla Terra mostrano grandi capacità di preservazione della materia organica”. Per avere delle certezze bisognerà attendere il ritorno del Rover, fissato nel 2035.