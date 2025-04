Spazio, così meteoriti ricchi di carbonio si disintegrano vicino al Sole

L’atmosfera terrestre e il Sole possono agire come filtri, distruggendo i meteoriti ricchi di carbonio prima che raggiungano il suolo del nostro pianeta, il che contribuisce a spiegare perche’, nonostante la loro abbondanza nel cosmo, non siano quasi presenti sulla Terra. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, condotto dagli scienziati della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University, dell’International Centre for Radio Astronomy (ICRAR), e dell’Osservatorio di Parigi. Il team, guidato da Hadrien Devillepoix, ha analizzato circa 8500 campioni e impatti di meteoriti, utilizzando i dati provenienti da 19 reti di osservazione in 39 paesi. I risultati, commentano gli scienziati, potrebbero cambiare la comprensione umana relativa all’origine della vita. Gli steroidi ricchi di carbonio, spiegano gli esperti, sono molto comuni nel cosmo, ma costituiscono meno del cinque per cento dei corpi che hanno raggiunto il nostro pianeta. Stando a quanto emerge dall’indagine, l’atmosfera terrestre e il Sole tende a distruggere i meteoriti carbonacei prima che raggiungano il suolo. “Molti corpi ricchi di carbonio – afferma Devillepoix – si frantumano passando vicino al Sole, e quelli che riescono a rimanere integri hanno maggiori probabilità di sopravvivere anche nell’atmosfera terrestre. I meteoriti carboniosi sono particolarmente importanti perche’ contengono acqua e molecole organiche, ingredienti chiave legati all’origine della vita”. Queste scoperte, commentano gli scienziati, influenzano il modo in cui si interpretano i meteoriti raccolti finora. “La carenza di meteoriti carboniosi – aggiunge Patrick Shober, altra firma dell’articolo – ci porta ad avere un quadro potenzialmente incompleto di come gli elementi costitutivi della vita siano arrivati sulla Terra. Comprendere queste dinamiche e’ fondamentale per ricostruire la storia del nostro Sistema solare e le condizioni che hanno reso possibile la vita”. Gli scienziati hanno inoltre scoperto che i meteoroidi creati dalle perturbazioni mareali (quando gli asteroidi si disintegrano a seguito di incontri ravvicinati con i pianeti) sono particolarmente fragili e non sopravvivono quasi mai all’ingresso nell’atmosfera. “Queste informazioni – conclude Shober – potrebbero influenzare le future missioni sugli asteroidi, le valutazioni del rischio di impatto e persino le teorie su come la Terra abbia ottenuto i primi mattoni della vita”.