Spazio, “Cosmo-SkyMed” in orbita: primi segnali dal nuovo satellite italiano

Prime attività in orbita per Cosmo-SkyMed CSG-FM3, terzo satellite di seconda generazione della costellazione italiana per telerilevamento, lanciato la notte scorsa con un vettore Falcon 9 di SpaceX dalla base californiana di Vandenberg. Circa 59 minuti dopo la separazione del satellite dal vettore e l’immissione in un’orbita bassa eliosincrona a 600 km d’altezza, i primi segnali sono stati ricevuti da Centro Spaziale “Piero Fanti” di Telespazio al Fucino (L’Aquila). Sono dunque state avviate regolarmente le attività della Launch and Early Orbit Phase (LEOP), che prevedono il dispiegamento dei pannelli solari e dell’antenna, le prime manovre orbitali ed i test alle apparecchiature di bordo, in vista dell’inizio delle attività operative nelle prossime settimane.

Finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dal Ministero della Difesa, il programma Cosmo-SkyMed è basato su un gruppo di satelliti dotati di radar ad apertura sintetica che operano in banda X ed è considerato uno dei sistemi più innovativi nel campo dell’osservazione della Terra. Questa missione è progettata per monitorare con la massima precisione l’ambiente, il clima e il territorio terrestre, marino e costiero, fornendo dati fondamentali anche per l’intelligence, la sicurezza e la gestione delle emergenze, in ogni condizione meteorologica, di giorno e di notte.La costellazione Cosmo-SkyMed comprende oggi 4 satelliti pienamente operativi, due di prima generazione (CSK) e due di seconda generazione (CSG), raggiunti stanotte in orbita dal CSG-FM3 che diventerà operativo nelle prossime settimane. Sinora, grazie alle acquisizioni dell’intera costellazione, è stato realizzato un catalogo di 4.300.000 di immagini.

Il sistema Cosmo-SkyMed è realizzato da un team industriale italiano formato da grandi imprese del gruppo Leonardo e da numerose PMI specializzate: in particolare, Thales Alenia Space Italia è prime contractor, ha costruito i satelliti ed è responsabile della missione, del sistema e del segmento spaziale; Leonardo ha fornito tecnologie e sistemi di bordo ad alta precisione; Telespazio ha realizzato il segmento di terra e gestisce le operazioni in orbita ed il centro di controllo; e e-Geos è il distributore esclusivo per la commercializzazione dei dati. “Con la seconda generazione di Cosmo-SkyMed, ASI e Ministero della Difesa rafforzano la leadership italiana nell’osservazione radar della Terra a livello internazionale e offrono strumenti fondamentali per affrontare sfide globali legate ad ambiente e sicurezza”, spiegano fonti ASI. “Il sistema conferma l’eccellenza dell’industria spaziale nazionale e la sua capacità di integrare tecnologia all’avanguardia, innovazione e visione strategica”.