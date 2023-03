Spazio, costellazione di satelliti Iris 2: Bruxelles lancia la prima gara d’appalto

La Commissione Ue lancia la prima gara d’appalto per l’aggiudicazione di un contratto di concessione nel quadro della realizzazione della costellazione di satelliti dell’Ue denominata Iris 2 (Infrastruttura per la resilienza, l’interconnessione e la sicurezza via satellite). Il partenariato pubblico-privato tra la Commissione e il settore privato garantirà investimenti comuni nella progettazione, nello sviluppo, nella realizzazione e nel funzionamento delle infrastrutture governative e commerciali e nel loro utilizzo. Questo bando è il primo passo verso la concreta attuazione di Iris 2, che beneficerà di un contributo Ue di 2,4 miliardi di euro. “La Commissione attende con impazienza di ricevere proposte dell’intera gamma dell’ecosistema industriale europeo, dalle industrie europee consolidate alle Pmi dinamiche e ai nuovi arrivati”, evidenzia Bruxelles in una nota. Le proposte saranno valutate durante un dialogo competitivo in vista della firma del contratto entro l’inizio del 2024. La piena capacità operativa per i servizi governativi è prevista nel 2027. L’obiettivo principale di Iris 2 è fornire agli Stati membri un accesso garantito a servizi altamente sicuri servizi di connettività globali, sovrani e sovrani che soddisfano le loro esigenze operative, come la protezione delle infrastrutture critiche, la sorveglianza e il sostegno all’azione esterna o alla gestione delle crisi, nonché le applicazioni militari. Mira inoltre a consentire la fornitura di un’infrastruttura commerciale per fornire banda larga ad alta velocità e connettività continua nell’Ue e anche oltre i confini europei, come la regione artica e l’Africa.