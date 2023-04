Spazio, cresce la filiera dei minisatelliti: Italia tra i primi player internazionali

Cresce la filiera italiana per la produzione e il lancio in orbita di picosat e cubesat. Questi piccoli satelliti ad elevata tecnologia, pesanti da poche decine di grammi fino ad alcuni chili, stanno suscitando un grande interesse in tutto il mondo perché capaci di svolgere complesse missioni scientifiche e applicative, sia singolarmente che in costellazioni formate da decine o centinaia di esemplari. L’Italia si sta posizionando tra i primi player internazionali in questo settore: un recente bando dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) per future missioni con questi piccoli satelliti ha visto la presentazione di ben 49 proposte ad elevato contenuto di innovazione. Lo sviluppo della tecnologia e del business con questi minisatelliti sarà tra i temi principali di ‘LarioSpace’, il nuovo evento sulla tecnologia e l’innovazione nel settore delle attività spaziali in Italia, che si svolgerà martedì 9 maggio presso il centro espositivo Lariofiere di Erba (Como). “Questo evento, consentirà ai partecipanti di scoprire le sfide della New Space Economy e di conoscerne le principali innovazioni tecnologiche e le prospettive per il futuro” spiega Jonathan Polotto, Ceo di Involve Space, startup spaziale che organizza la manifestazione insieme a Lariofiere. “Sarà anche un’occasione per incontrare figure chiave dell’ecosistema spaziale italiano, tra cui imprenditori, startupper, divulgatori scientifici e influencer legati a questo settore” aggiunge il manager. Due sessioni di ‘LarioSpace’ saranno appunto dedicate al nuovo settore dei minisatelliti e vedranno gli interventi di importanti aziende. Tra queste, è prevista la presenza della torinese Argotec, che ha sviluppato i cubesat Argomoon e LiciaCube, il primo lanciato nell’ambito della missione lunare Artemis della Nasa, mentre il secondo per contribuire alla missione Dart sempre della Nasa che ha sperimentato la tecnica di impatto cinetico contro un asteroide a scopo di difesa planetaria.