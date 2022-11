Spazio, dalla base svedese di Kiruna lanciata Mini Irene, la capsula spaziale made in Campania (VIDEO)

Lanciata la capsula sperimentale italiana Mini Irene, con una tecnologia che permette il rientro a Terra. Il test è avvenuto nella base svedese Esrange a Kiruna, grazie a un accordo con la Swedish Space Corporation (Ssc). Finanziata dall’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) nell’ambito dei programmi General Support Technology dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), la capsula Mini Irene è stata progettata in Campania dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Cira), con Università Federico II di Napoli e consorzio Ali Scarl, con le sue associate Lead Tech, Euro.soft, SRS Ed.

La capsula è il dimostratore di un sistema di protezione termica innovativo per il rientro nell’atmosfera. Una volta raggiunta la quota massima di circa 260 chilometri, la capsula inizierà la fase di discesa con lo sgancio dei pannelli del guscio esterno e il dispiegamento dello scudo termico a forma di ombrello, che consentirà il rientro sulla Terra in sicurezza e il successivo recupero.