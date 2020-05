Roma, 30 mag. (Adnkronos) – Conto alla rovescia della capsula americana Crew Dragon DM-2 che dovrebbe essere lanciata questa sera alle 15.22 ora locale (le 21.22 in Italia) dal Kennedy Space Center in Florida. Si tratta di un nuovo tentativo dopo il rinvio per maltempo di mercoledì. “Siamo pronti per il decollo!”, annuncia la Nasa in un tweet. “Stiamo andando avanti con il lancio oggi. La probabilità di cancellazione a causa dei problemi meteo è del 50%”, spiega l’ad della Nasa, Jim Bridenstine.