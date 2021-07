Spazio e versatilità per Crossland, il SUV di Opel

Dimensioni esterne compatte e quindi maneggevolezza, agilità e attitudine all’utilizzo cittadino unite ad uno spazio interno che poco ha da invidiare a quello della carrozzeria monovolume e a una disinvoltura su percorsi extraurbani: Opel sembra aver trovato l’equilibrio perfetto con la sua nuova Crossland, vettura intelligente, tecnologica e con il classico aspetto da SUV reinterpretato dai designer del marchio tedesco con misura e originalità. E’ il frontale soprattutto a catturare lo sguardo, merito del nuovo Opel Vizor, una fascia orizzontale capace di integrare calandra e fari e di evidenziare il fulmine al centro. Contribuisce a dare alla vettura un’aria di grande confidenza con l’asfalto, che non è solo nominale, visto che Opel Crossland si comporta benissimo in ogni situazione, grazie anche al sistema di controllo della trazione Opel IntelliGrip.

All’interno comfort e spazio per tutti e tutto: i sedili anteriori sono ergonomici e lo testimonia la certificazione AGR, quelli posteriori garantiscono extra flessibilità con la suddivisione 60/40 e la possibilità di scorrere avanti e indietro, per aumentare lo spazio del bagagliaio da 410 a 520 litri. Crossland è connessa e quindi è in grado di offrire servizi all’utente come navigazione live e chiamata di emergenza, mentre la gestione delle principali funzioni avviene attraverso ampi schermi touch da 7 o 8 pollici. Quanto all’assistenza alla guida l’elenco dei sistemi che la equipaggiano è davvero lunghissimo: si va dalla frenata automatica d’emergenza con rilevamento vetture e pedoni, al rilevamento stanchezza, dal riconoscimento dei segnali stradali, all’allerta per il mantenimento della corsia.

Elevano il livello di protezione degli occupanti a bordo e degli altri utenti della strada anche i fari Full LED che adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante. La versione impiegata in questo video è equipaggiata con l’accoppiata 1.5 diesel da 110 cv e cambio manuale a 6 rapporti. Il risparmio al rifornimento è garantito, ma l’auto è protagonista di un ottimo comportamento su strada e di un bel brio, con la trasmissione in grado di semplificare il lavoro al guidatore con passaggi di marcia fluidi e ben rapportati.

