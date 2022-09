Spazio, ecco i nuovi satelliti meteorologici: le previsioni sul tempo diventano istantanee

Non solo prevedere come sara’ il meteo in futuro: diventa possibile cogliere i piu’ piccoli segnali di cambiamenti imminenti grazie alla nuova generazione di satelliti meteorologici europei Mtg (Meteosat di Terza Generazione). Il primo dei sei satelliti che saranno messi in orbita e’ stato presentato negli stabilimenti a Cannes di Thales Alenia Space e il lancio è previsto a fine anno. A bordo c’e’ anche il piu’ avanzato strumento al mondo per identificare fulmini dallo spazio, interamente realizzato in Italia. Dei sei satelliti che costituiranno la futura costellazione, quattro raccolgono immagini e due sono specializzati nel raccogliere dati sull’atmosfera. I primi quattro, che osserveranno la Terra da un’orbita geostazionaria a 36mila chilometri di altezza, sono realizzati dalla Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), nell’ambito di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ed Eumetsat che dal 1977 garantisce dati satellitari per monitorare il meteo dell’intero continente. “I nuovi satelliti Mtg hanno a bordo un’incredibile serie di strumenti che ci daranno la capacita’ di avere previsioni piu’ avanzate e accurate”, ha detto Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia.Gli altri due satelliti, hanno il compito di studiare l’atmosfera da orbite piu’ basse. Per la prima volta, inoltre, i nuovi satelliti meteo permetteranno di osservare i fulmini dallo spazio, anche quelli invisibili da Terra perche’ avvengono sopra o tra le nuvole, e di aumentare notevolmente la sicurezza dei voli. Importanti anche i benefici socio-economici: “ad oggi il 96% delle previsioni meteo sono fatte attraverso i dati satellitari e nella sola Europa portano i benefici, dalle allerte per alluvioni ai dati per l’agricoltura, stimati in circa 61 miliardi di euro”, ha detto Simonetta Cheli, direttore dei programmi di Osservazione della Terra