Spazio, Esa a caccia di nuovi astronauti: bando aperto fino al 28 maggio

Si è aperto oggi il bando dell’Agenzia spaziale europea per la selezione di astronauti e astronaute al quale, sottolinea ESA, sono caldamente invitati a partecipare candidate e candidati qualificati senza distinzione di genere. Oltre a reclutare i nuovi membri dei corpi astronautici, ESA ha lanciato anche un concorso durante il quale saranno selezionati astronaute e astronauti con disabilità fisiche specifiche che parteciperanno al “Parastronaut Feasibility Project”. Questo progetto è una prima mondiale, che intende abbattere le barriere per le persone che convivono con disabilità fisiche e permettere loro di compiere una missione spaziale professionale. “Rappresentare tutte le parti della nostra società è un impegno che prendiamo molto seriamente,” commenta David Parker, Direttore dell’Esplorazione Umana e Robotica ESA. “La diversità in ESA non deve riferirsi solo a origine, età, bagaglio culturale o genere dei nostri astronauti, ma anche a possibili disabilità fisiche. Per trasformare questo sogno in realtà, insieme al reclutamento delle astronaute e degli astronauti, sto lanciando il Parastronaut Feasibility Project (progetto di fattibilità parastronauta), un’innovazione che è tempo di introdurre”. Entrambi i concorsi rimarranno aperti da oggi al 28 maggio 2021 e l’ESA prenderà in considerazione solamente le candidature inviate tramite la pagina web ESA Career nell’arco di queste otto settimane. Dopo tale data, avrà inizio un processo di selezione suddiviso in sei fasi. I candidati e le candidate che supereranno la selezione saranno nominati presumibilmente a ottobre 2022. Informazioni sui concorsi e sul processo di selezione delle astronaute e degli astronauti ESA e sul loro addestramento, alla pagina esa.int/yourwaytospace.