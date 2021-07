Spazio: Esa, in orbita primo satellite per Tlc completamente riprogrammabile (2)

(Adnkronos) – Eutelsat Quantum rimarrà in orbita geostazionaria per i suoi 15 anni di vita, dopodiché sarà posizionato in modo sicuro in un’orbita di un cimitero lontano dalla Terra per evitare di diventare un rischio per altri satelliti. Eutelsat Quantum è un progetto di punta del Regno Unito con la maggior parte del satellite sviluppato e prodotto dall’industria britannica. Airbus è il primo appaltatore ed è stato responsabile della costruzione dell’innovativo payload del satellite, mentre Surrey Satellite Technology Ltd ha prodotto la nuova piattaforma. L’innovativa antenna phase array è stata sviluppata da Airbus in Spagna. I progetti di partenariato Esa sviluppano sistemi end-to-end sostenibili, fino alla convalida in orbita.