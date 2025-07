Spazio, esperimenti innovativi in orbita: Bruxelles chiama a raccolta le Pmi

L’Unione Europea ha lanciato due manifestazioni d’interesse per partecipare al servizio di dimostrazione e convalida in orbita (IOD/IOV) rivolte all’industria spaziale europea.

L’obiettivo è garantire la non dipendenza e la competitività dell’UE nelle tecnologie spaziali, promuovendo e facendo crescere l’industria spaziale in Europa.

Il programma IOD/IOV della Commissione europea offre un’opportunità a tutte le aziende che cercano un’esperienza di volo spaziale in condizioni e ambienti reali, al fine di ridurre il rischio di innovazioni come nuove tecnologie, prodotti, concetti e architetture.

Il servizio è rivolto in particolare alle PMI e alle start-up europee che possono manifestare il proprio interesse a partecipare ai seguenti servizi: IOD/IOV Experiments needing aggregation – gli esperimenti selezionati che devono essere collocati su un satellite saranno aggregati su una piattaforma dedicata. Il successivo lancio sarà effettuato da uno dei fornitori di servizi di lancio europei; Ready to Fly IOD/IOV satellites – i satelliti selezionati pronti al volo con un carico utile o una serie di carichi utili da testare saranno lanciati anche da uno dei fornitori di servizi di lancio europei.

Si può partecipare fino al 15 marzo 2027, entro i due cut-off annuali, in occasione dei quali la Commissione europea valuta tutte le proposte.

La prossima data cut-off è fissata al 1° ottobre 2025, ore 18.