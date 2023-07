Spazio, “Euclid” un gioiello tecnologico per capire i misteri dell’Universo

Il nuovo telescopio spazialeè unche aiuterà “l’umanità a comprendere meglio alcuni dei più grandi misteri dell’ Universo”. Lo dichiaraamministratore delegato di, commentando con soddisfazione la riuscita del lancio della missione che vede Thales Alenia Space (Thales 67% e Leonardo 33%) nel ruolo di primo contraente industriale per l’“Questo lancio conferma l’assoluta capacità di Thales Alenia Space di guidare lo sviluppo di missioni scientifiche ad alta tecnologia come Euclid attraverso un consorzio industriale che include PMI accanto alla comunità scientifica. Questo progetto – aggiunge Comparini – ha beneficiato dell’esperienza passata della nostra azienda nella costruzione di numerose piattaforme scientifiche, tra cui quelle dei satelliti Herschel e Planck. Un altro gioiello di tecnologia si aggiunge alla lunga lista di satelliti sviluppati da Thales Alenia Space per servire la scienza d’avanguardia”.