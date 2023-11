Spazio, GHGSat lancia in orbita il primo sensore di anidride carbonica

Il primo sensore orbitale in grado di individuare le emissioni di anidride carbonica da singoli impianti industriali, come cementifici o centrali elettriche, è stato lanciato con successo dalla base spaziale di Vandenberg in California. GHGSat C10, noto come Vanguard, è il precursore di una nuova generazione di strumenti spaziali che si baserà sulla vasta esperienza di GHGSat con le emissioni di metano per fornire dati frequenti sulla Co2 ad alta risoluzione dai singoli siti. Ciò trasformerà il modo in cui le emissioni di anidride carbonica vengono monitorate, comunicate e scambiate. GHGSat è stato il pioniere del monitoraggio delle emissioni di gas serra industriali dallo spazio nel 2016, con il lancio di Claire, un satellite dimostrativo. La sua tecnologia brevettata ad alta risoluzione è in grado di acquisire immagini fino a 25 metri sul terreno. Oggi, GHGSat è il leader globale nell’intelligence sulle emissioni di gas serra, effettuando attualmente oltre due milioni di misurazioni all’anno, su e offshore, con una costellazione di nove satelliti. L’azienda fornisce dati anche alla Nasa, all’Esa e alle Nazioni Unite. L’azienda sta ora utilizzando la stessa tecnologia collaudata nello spazio per cambiare il modo in cui monitoriamo l’anidride carbonica.