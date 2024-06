Spazio, gli astronauti Williams e Wilmore mostrano l’interno della Starliner

Per la prima volta la navetta ha attraccato all’Iss con un equipaggio a bordo

Houston, 10 giu. (askanews) – Gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore, giunti sulla Stazione Spaziale Internazionale per la prima volta con la nuova navetta CTS-100 Starliner della Boeing, hanno realizzato un video, di cui vi proponiamo una sintesi, in cui mostrano l’interno dall’astronave attraccata alla Iss. Attualmente alla base orbitante sono attraccate 3 diverse astronavi: la Sojuz russa, la Crew Dragon di Space X e, appunto, la Starliner che, durante questo primo volo test con equipaggio ha avuto diversi problemi, comprese delle perdite di elio, ritenute non preoccupanti e alcuni malfunzionamenti ai propulsori di manovra.