Spazio, i futuri obiettivi del Telescopio Webb: caccia alle tracce di vita aliena

Il telescopio spaziale James Webb ha appena festeggiato il suo primo compleanno: lanciato il 25 dicembre 2021 dal Centro spaziale europeo di Kourou in Guyana Francese in pochi mesi ha subito mostrato dettagli dell’universo come mai prima. Webb si prepara ora a nuove osservazioni, a partire dallo studio dell’atmosfera dei pianeti extra solari per cercare tracce di vita aliena. “In questi primi sei mesi di dati, perché i primi sei sono stati necessari a raggiungere l’orbita finale e testare i vari strumenti, Webb ha dimostrato di essere straordinario, con prestazioni anche superiori alle attese”, ha commentato all’Ansa Adriana Fontana, dell’Osservatorio Astronomica di Roma dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e della Sapienza di Roma. Il 2023 si preannuncia per il nuovo potente telescopio spaziale un anno ricco di nuove osservazioni da cui si attenderanno nuove importanti scoperte, tra le più attese ci sono quelle relative alla ricerca di vita sui pianeti esterni al sistema solare. “Il sistema planetario attorno a Trappist-1 sarà certamente uno degli obiettivi”, ha aggiunto Fontana. Si tratta di una stella nana rossa distante appena 40 anni luce dalla Terra attorno alla quale sono stati scoperti almeno 7 pianeti di cui alcuni nella cosiddetta fascia di abitabilità, ossia ne troppo lontani né vicini dalla stella così da poter avere temperature ‘accettabili’ per la vita. “Ma ci si aspetta che nel 2023 arriveranno molti risultati scientifici anche perché ci vuole tempo per analizzare i dati, capirne le implicazioni e poi servono diversi mesi per arrivare a una pubblicazione. In pochi mesi Webb ha già mostrato oggetti di cui neanche sapevamo l’esistenza”. “Ogni volta – ha concluso Fontana – che si ha a disposizione uno strumento rivoluzionario come Webb, o Hubble prima di lui, le scoperte più importanti arrivano in realtà in modo imprevisto, da cose inattese”.