Spazio, il telescopio Webb illumina una regione oscura della Via Lattea

Un recente studio, guidato dall’astronomo dell’ Università della Florida, Adam Ginsburg, ha fatto luce su una misteriosa regione oscura al centro della Via Lattea. La turbolenta nube di gas, soprannominata scherzosamente “The Brick”, quindi “Il Mattone”, a causa della sua opacita’, ha suscitato per anni vivaci dibattiti all’interno della comunità scientifica. Per decifrarne i segreti, Ginsburg e il suo gruppo di ricerca, che comprende gli studenti laureati dell’UF, Desmond Jeff, Savannah Gramze e Alyssa Bulatek, si sono rivolti al James Webb Space Telescope. Le implicazioni delle loro osservazioni, pubblicate su The Astrophysical Journal, sono monumentali. Le scoperte non solo portano alla luce un paradosso al centro della nostra galassia, ma indicano la necessità di rivalutare le teorie consolidate sulla formazione delle stelle. “The Brick” e’ stata una delle regioni più intriganti e studiate delle nostre galassie, grazie al suo tasso di formazione stellare inaspettatamente basso. Per decenni ha sfidato le aspettative degli scienziati, in quanto essendo una nube piena di gas denso, dovrebbe essere matura per la nascita di nuove stelle ma, dimostra un tasso di formazione stellare inaspettatamente basso. Utilizzando le avanzate capacità infrarosse del JWST, la squadra di ricercatori ha scrutato “The Brick” al suo interno e ha rinvenuto una notevole presenza di monossido di carbonio congelato. “The Brick” ospita una quantità di ghiaccio di CO significativamente maggiore di quanto previsto in precedenza, con profonde implicazioni per la comprensione dei processi di formazione stellare. Secondo Ginsburg, nessuno sapeva quanto ghiaccio ci fosse nel Centro Galattico. “Le nostre osservazioni dimostrano in modo convincente che il ghiaccio e’ molto diffuso, al punto che ogni indagine futura dovra’ tenerne conto”, ha dichiarato Ginsburg.