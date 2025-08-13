Spazio, innovazioni tecnologiche radicali: sfida per Pmi, Università e centri di ricerca

La Commissione europea ha lanciato un bando per il premio “Game-Changing Innovations for European Launch Solutions”, con l’obiettivo di rilanciare la sovranità tecnologica dell’Unione nel settore dei lanciatori spaziali.

Il premio mira a sostenere progetti ancora in fase iniziale, ma con un forte potenziale trasformativo, valorizzando innovazioni che superino l’attuale stato dell’arte. In un contesto segnato dalla crescente competizione globale e dalla perdita di leadership commerciale nel settore dei lanci, l’Europa intende posizionarsi come polo di innovazione nello Spazio strategico, sviluppando tecnologie disruptive che garantiscano un accesso allo Spazio che sia economico, sostenibile, flessibile e resiliente.

L’iniziativa intende coinvolgere l’intera catena del valore del settore spaziale, fatta eccezione per le soluzioni di lancio complete. In particolare, l’iniziativa mira a: attrarre nuovi innovatori, mobilitare il capitale privato per sostenere idee ad alto rischio e ad alto potenziale, stimolare la collaborazione tra attori industriali, accademici e di ricerca, consentire all’UE di garantire un accesso autonomo, conveniente e sostenibile allo Spazio.

Il bando è rivolto a soggetti giuridici stabiliti nei Paesi membri dell’UE, comprese start-up, PMI, centri di ricerca e università.

Il budget complessivo del premio ammonta a 5.000.000 di euro, con cinque vincitori che riceveranno ciascuno 950.000 euro.

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al 7 ottobre 2025, mentre l’annuncio dei vincitori è previsto per dicembre 2025.